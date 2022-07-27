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Происшествия27 июля 2022 10:11

Мужчину, избившего до смерти 78-летнюю пенсионерку в Бердске, отправили в колонию на 11,5 лет

Сибиряк пытался обжаловать приговор
Надежда КАСЬЯНОВА
Мужчина проведет в колонии строгого режима 11,5 лет.

Мужчина проведет в колонии строгого режима 11,5 лет.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Бердске на 11,5 лет отправили в колонию мужчину, до смерти избившего 78-летнию пенсионерку. Произошло это в парке Победа в сентябре 2020 года. Сибиряка обвиняли по статье 111 УК РФ за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть.

— Обвиняемый, будучи пьяным, повздорил с потерпевшей на территории за парком Победы. Мужчина нанёс пожилой женщине множественные удары по голове, туловищу, рукам и ногам. От полученных повреждений женщина умерла на месте, — рассказали в Бердском городском суде.

Мужчине назначили наказание в виде 11,5 лет колонии строгого режима. Сибиряк попытался оспорить решение суда, но ему это не удалось. Приговор оставили без изменений.

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