В Новосибирской области разработают новый пакет мер поддержки цифровой отрасли. Фото: правительство НСО.

На обсуждение IT-сообщества вынесли вопрос формирования второго пакета мер поддержки, работа над которым идёт сейчас в министерстве цифрового развития и связи Новосибирской области. В министерстве будут принимать предложения от представителей бизнеса до 29 июля.

Сергей Цукарь, министр регионального цифрового развития и связи, на площадке Технопарка Новосибирского Академгородка встретился с представителями ведущих IT-компаний области, новосибирских вузов и организаций среднего профессионального образования, в которых готовят специалистов в этой сфере. Участниками встречи стали свыше 60 человек.

По словам министра, Новосибирская область – ключевой центр России по разработке программного обеспечения. Министр отметил, что регион славится мировыми брендами в этом секторе и гордится своими научными достижениями и кадрами.

– Среди обсуждаемых тем встречи – поддержка малого и среднего IТ-предпринимательства, упрощение критериев получения региональных грантов и субсидий, ускорение сроков рассмотрения заявок на льготные кредиты и меры грантовой поддержки, информационно-разъяснительная работа по вопросам получения грантовой поддержки, меры поддержки экспорта технологий и отечественных решений, предоставление вычислительных мощностей для проектов стартапов, снижение порога по льготной ипотеке для IТ-специалистов, расширение критериев ее получения, создание благоприятной городской среды и среды проживания. В режиме свободного микрофона представители компаний дали обратную связь и высказали предложения, – сообщили в правительстве Новосибирской области.

Дополнительные предложения по мерам поддержки представители IT-сообщества могут направить в министерство по ссылке или электронной почте digit@nso.ru, atev@nso.ru.

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