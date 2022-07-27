В Новосибирской области разыскивают мужчину укравшего стройматериалы на 100 тысяч рублей

Мужчина успел наворовать на 100 тысяч рублей. Фото: МВД по НСО

В Новосибирской области разыскивается мужчина, которого подозревают в серии кражах. Сибиряк несколько раз воровал со стройплощадке в селе Верх-Тула. А также в магазине поселка Кольцово.

— С 20 октября по 13 ноября 2021 подозреваемый похитил с территории строительного объекта, расположенного на улице Выставкина села Верх-Тула, имущество, принадлежащее организации. Сумма ущерба составили более 100 тысяч рублей, — рассказали в региональном МВД.

Последний раз подозреваемый был замечен в продуктовом магазине Кольцово. 22 июня 2022 года он украл там товары на сумму около 2,5 тысяч рублей.

Всех, кому что-либо известно о личности и местонахождении разыскиваемого, просят сообщить в полицию по телефонам: +7 (383) 2328655, 3061404, +79993040319. Конфиденциальность гарантируется.

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