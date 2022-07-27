Новосибирский бизнесмен задолжал приятелю почти 10 млн рублей и не хотел возвращать

Новосибирский бизнесмен назанимал у приятеля почти 10 млн рублей и не стал возвращать Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новосибирский предприниматель задолжал знакомому около 10 млн рублей. Брал деньги на развитие бизнеса. Приятель шел на встречу заемщику, но документы, подтверждающие займ, оформлять не забывал. Когда заходила речь о возврате, бизнесмен просил отсрочку.

Мужчина, который дал в долг 58-летнему бизнесмену, устал от кормления завтраками и пустых обещаний. Сибиряк обратился в суд.

– Суд обязал должника помимо основного долга, а это почти 8 млн рублей, возместить проценты за невозвращение суммы займа в размере 1 117 194 рублей, неустойку в размере 600 000 рублей, а также расходы по уплате государственной пошлины в размере 60 000 рублей, – уточнили в УФССП по НСО.

Неоднократные предупреждения, аресты счетов и недвижимости не побуждали должника рассчитаться. Опомнился он лишь после того, как на него завели уголовное дело по статье 177 УК РФ «Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности».

После этого недовольный должник нашел деньги и полностью рассчитался с товарищем.

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