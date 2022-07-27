В Новосибирске водитель снегоуборщика получил срок за смерть пенсионерки

Мужчина на «Урале» сбил 71-летнюю пенсионерку. Фото: ГИБДД по Новосибирску

В Новосибирске 57-летний водитель снегоуборочной машины не смог смягчить приговор за смерть пенсионерки в Академгородке. Подробности сообщили КП-Новосибирск в апелляционном отделе прокуратуры Новосибирской области.

Трагедия произошла утром 19 февраля 2021 года рядом с научным институтом ИФП СО РАН. В роковой день 71-летняя пенсионерка шла на работу в институт по проезжей части, так как тропинка была завалена снегом. Навстречу ей задним ходом сдавал грузовик «УРАЛ-4320» со снегоуборочным ковшом.

- Автомобиль двигался медленно и сдавал задним ходом, а спереди у него был ковш со шнеками для уборки снега. Женщина кричала, пыталась как-то уйти от снегоуборочной машины, бежала посередине проезжей части, потом она упала на спину и положила руки крест-накрест на груди. Я подумала, что машина проедет над женщиной, но когда подошла – она была вся в крови, – рассказывала свидетель ДТП.

«УРАЛ» проехал над пенсионеркой, но низкий ковш причинил женщине тяжелые травмы. Ей диагностировали переломы костей лица, ключиц, ребер, таза, ног и рук. От этих травм пенсионерка скончалась в больнице через несколько часов.

Известно, что водитель грузовика был трезв. Он не заметил пешехода из-за слепой зоны автомобиля и низкого роста.

- Суд назначил водителю 1 год и 6 месяцев лишения свободы в колонии-поселении, а также лишил водительских прав на два года. Также постановил взыскать с работодателя ИЯФ СО РАН 821 тысячу рублей морального вреда и материального ущерба, – сообщила прокурор апелляционного отдела прокуратуры Новосибирской области Екатерина Махова.

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