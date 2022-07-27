На электричке за 15 минут: минтранс Новосибирской области назвал наиболее удобные способы проезда на авиашоу

Из Новосибирска запустят дополнительные электрички 31 июля. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

Для гостей авиационного спортивного фестиваля «БУДЕМ ЖИТЬ!» и авиашоу, которое состоится 31 июля на аэродроме «Мочище», министерством транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области организовано транспортное обслуживание на электричках и автобусах. Также предусмотрена парковка для личных автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области.

31 июля до станции Мочище дополнительно назначено 26 электропоездов. Прямые беспересадочные маршруты организованы с западного направления (станции Коченёво, Чик, Обь, Пригородный простор и прочие по маршруту), южного направления (Черепаново, Искитим, Бердск, Сеятель и прочие по маршруту), а также с Жеребцовского и Кузбасского направлений.

Маршрут движения пассажиров электричек. Фото: Минтранс НСО.

Назначаемые электропоезда позволят обеспечить быстрый беспересадочный проезд из Ленинского, Советского, Первомайского, Октябрьского районов и Центрального округа Новосибирска (Сеятель, Инская, Разъед Иня, Речной вокзал и прочие по маршруту).

Время отправления, стоимость и продолжительность поездки указаны на схемах.

Расписание электричек в Мочище. Фото: Минтранс НСО.

Расписание электричек в Новосибирск. Фото: Минтранс НСО.

Также в Новосибирске от остановки «Учительская» до аэродрома будут ездить автобусы маршрутов 189, 189Л и 130.

Посадка в автобусы. Фото: Минтранс НСО.

Расписание автобусных маршрутов. Фото: Минтранс НСО.

Тем, кто хочет приехать на шоу на своем автомобиле, следует двигаться по трассе Северный обход. Во время авиашоу приостановят ремонтные работы и откроют проезд по двум полосам в каждом направлении.

Возле входа будет работать платная парковка на 3000 автомобилей. Найти свободное место помогут парковщики и волонтеры. Рядом организуют мобильные комплексы фотовидеофиксации Центра организации дорожного движения и эвакуаторы. В Минтрансе региона посоветовали в этот день отдать предпочтение пассажирскому транспорту.

Напомним, ранее КП-Новосибирск публиковала карту перекрытий дорог на авиашоу в Мочище.

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