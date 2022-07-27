Влюбилась в тирана: психотерапевт объяснил, почему 17-летняя девушка встречалась со своим убийцей

Психолог рассказал, почему жертва встречалась со своим убийцей. Фото: соцсети / АСТ-54.

Жестокое убийство на улице Лесосечной в Нижней Ельцовке в Новосибирске вызывает много вопросов. Очевидцы и читатели в социальных сетях спрашивают друг друга, что могло довести 27-летнего мужчину до такой ярости? Как 17-летняя девочка продолжала встречаться с тем, кто ранее был судим за нападение и регулярно ее избивал? КП-Новосибирск узнала у психолога ответы на самые щепетильные вопросы.

Психолог и психотерапевт Константин Зубахин объяснил, почему девушки не бросают парней, даже если видят тревожные сигналы.

– Чаще всего такое поведение – это следствие своего опыта. По-видимому, девушка не имеет представления о ценности себя, своего тела. Избиения не являются запретом, – рассказал КП-Новосибирск психотерапевт.

В некоторых семьях ребенок с детства привыкает, что с его телом творят различные манипуляции. Могут резко оттащить за руку, иногда даже ударить. В сознании ребенка это становится нормой.

– Как следствие, во взрослой жизни агрессивные действия от других не отторгаются. Для кого-то это даже проявление любви. Ведь родители делали это с установкой: «Я бью тебя, потому что я забочусь о тебе», – предположил Константин Зубахин.

Психолог не утверждает, что именно воспитание стало причиной нездоровых отношений конкретных людей. Чтобы рассматривать частный случай, необходимы длительные сеансы.

Ранее КП-Новосибирск показывала кадры зверского убийства. Мужчина догнал девочку и набросился на нее с ножом. Он не думал о том, что вокруг было много очевидцев, не боялся последствий.

– Скорее всего, у него есть психические отклонения. Он не может пережить мысль о том, что девушка его бросит. В силу невозможности оставить ее рядом он кидается на нее в порыве ярости. С большой степенью уверенности можно сказать, что это психопатия, – рассуждает психолог.

При этом данное отклонение не освободит убийцу от ответственности, ведь он осознавал, что делает. Пока на него завели уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство». Максимальное наказание – до 15 лет лишения свободы.

Напомним, мужчину задержали сегодня утром на Хилокском рынке. Он хотел сбежать из страны и просил поддержки у криминальных личностей.

Ранее убитые горем родители 17-летней погибшей рассказывали КП-Новосибирск о том, как убийца угрожал их дочери. Также очевидцы объяснили, почему не остановили человека с ножом.

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