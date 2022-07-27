Срыв сроков ремонта пяти дорог в Новосибирской области не повлияет на проект БКД

Срыв сроков ремонта дорог не повлияет на реализацию проекта БКД. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В минтрансе Новосибирской области прокомментировали срыв сроков по ремонту 5 дорог в регионе. Власти убеждены, что срыв никак не повлияет на реализацию проекта «Безопасные качественные дороги».

— Нарушение сроков подготовки проектной документации по нескольким объектам подрядной организацией из Нижнего Новгорода не скажется на достижении областью показателей национального проекта за счет оперативного перенаправления ресурсов на другие объекты, — подчеркнул министр транспорта и дорожного хозяйства региона Анатолий Костылевский.

По словам Костылевского, минтранс совместно с подведомственными организациями регулярно проверяют, как подрядчики выполняют свою работу. Проводятся специальные контрольные мероприятия, а также претензионная работа с застройщиком. Это позволяет корректировать рабочий план и своевременно замечать у устранять возникшие проблемы.

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