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Общество27 июля 2022 8:59

Срыв сроков ремонта пяти дорог в Новосибирской области не повлияет на проект БКД

Об этом заявил региональный минтранс
Надежда КАСЬЯНОВА
Срыв сроков ремонта дорог не повлияет на реализацию проекта БКД.

Срыв сроков ремонта дорог не повлияет на реализацию проекта БКД.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В минтрансе Новосибирской области прокомментировали срыв сроков по ремонту 5 дорог в регионе. Власти убеждены, что срыв никак не повлияет на реализацию проекта «Безопасные качественные дороги».

— Нарушение сроков подготовки проектной документации по нескольким объектам подрядной организацией из Нижнего Новгорода не скажется на достижении областью показателей национального проекта за счет оперативного перенаправления ресурсов на другие объекты, — подчеркнул министр транспорта и дорожного хозяйства региона Анатолий Костылевский.

По словам Костылевского, минтранс совместно с подведомственными организациями регулярно проверяют, как подрядчики выполняют свою работу. Проводятся специальные контрольные мероприятия, а также претензионная работа с застройщиком. Это позволяет корректировать рабочий план и своевременно замечать у устранять возникшие проблемы.

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