В Сети появилось видео ночной стрельбы в Ленинском районе. Фото: стоп-кадр из видео / «АСТ-54»

Появилось видео ночной стрельбы, которую устроили неизвестные во дворе дома на Спортивной. Запись с камер видеонаблюдения опубликовали в группе «АСТ-54».

Напомним, это произошло в ночь на 27 июля в Ленинском районе. По предварительной информации, все началось с потасовки.

По видео можно понять, что участниками инцидента стали несколько мужчин. Сибиряк в кофте с капюшоном начал стрелять в «оппонентов». Вскоре кого-то из них повалили на землю.

К собравшимся подбежали женщины. Они захотели разнять конфликтующих, но в итоге чуть не подрались сами.

КП-Новосибирск позвонила в МВД и попросила прокомментировать ситуацию.

- В ночное время 27 июля в полицию поступило сообщение об уличном конфликте в Ленинском районе. В результате в медучреждение доставили двоих мужчин. Предварительно установлено, что в ходе ссоры они нанесли друг другу повреждения. В настоящее время все обстоятельства и причины инцидента устанавливаются, - сообщили в МВД.

Ранее КП-Новосибирск писала, что жители Чистой Слободы сообщили о стрельбе во дворе дома на Спортивной.

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