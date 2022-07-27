Видео допроса подозреваемого в убийстве 17-летней девушки в Нижней Ельцовке опубликовали следователи

На кадрах таджик выглядит хладнокровно. Фото: стоп-кадр.

В СК опубликовали видео допроса подозреваемого в зверском убийстве девушки в Нижней Ельцовке. Он расправился с девочкой на глазах обескураженных прохожих: 15 раз ударил ее ножом. После чего сбежал. Ранее сообщалось, что мигрант хотел скрыться в Таджикистане, но его поймали сотрудники ДПС.

На кадрах на вопрос следователя, за что задержан, Хушнуд спокойно отвечает, что за убийство своей девушки. Выглядит при этом хладнокровно.

Ранее сообщалось, что расправиться с девочкой он мог на фоне ревности. Пара, 27-летний мигрант и 17-летняя школьница, встречалась больше года. Когда девушка решила выйти из этих отношений, в которых ее избивали, унижали и изменяли ей, тот пригрозил ей расправой. Родители школьницы заявили, что жаловались в полицию на угрозы мигранта, но это не помогло.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Ударил ножом 14 раз»: расправа над девушкой в Нижней Ельцовке попала на видео

Девушку 14 раз ударили ножом в Нижней Ельцовке 26 июля 2022 года (подробнее)

Очевидцы, на глазах которых парень жестоко зарезал девушку в Нижней Ельцовке, рассказали, почему не остановили его

Отморозка с ножом задержали (подробнее)

«Он ее бил, она прощала»: что известно о девушке, которую парень жестоко зарезал в Нижней Ельцовке

Девушка, зарезанная в Нижней Ельцовке, встречалась со своим убийцей (подробнее)

«Будешь либо моей, либо ничьей»: девушка, жестоко зарезанная в Нижней Ельцовке, перед смертью хотела бросить парня-убийцу

Парень, жестоко зарезавший девушку в Нижней Ельцовке, обвинял ее в измене (подробнее)

В Новосибирске задержали парня, зарезавшего 17-летнюю девушку в Нижней Ельцовке

Убийство произошло на глазах очевидцев (подробнее)

Парень, жестоко зарезавший девушку в Нижней Ельцовке, хотел сбежать из России

Сделать это отморозку не дали полицейские (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер