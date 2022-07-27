В Новосибирске судят коммунальщика, убившего коллегу в День труда

Ссора рабочих после 1 мая привела к трагедии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске слесарь водоснабжения попал в суд за убийство коллеги в праздничный день. Трагедия произошла в ночь с 1 на 2 мая 2022 года в Октябрьском районе.

В роковую дату два 45-летних коммунальщика распивали спиртное в квартире. В ходе застолья поссорились. Подозреваемый взял нож и три раза ударил в шею и грудь коллеги. Пострадавший истек кровью и скончался на месте. Полиция задержала слесаря, следователи возбудили на него уголовное дело по статье «убийство».

- В судебном заседании было оглашено обвинение, допрошен ряд свидетелей. Обвиняемый отказался объяснять причину своих действий. Он имеет посредственные характеристики, – сообщил КП-Новосибирск помощник прокурора Октябрьского района Иван Милюков. – Сестра погибшего характеризует его как положительного человека.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber