Два миллиона новосибирцев могут заказать SIM-карту Tele2 на дом

Фото предоставлено отделом по работе со СМИ макрорегиона «Сибирь» Tele2.

Tele2 увеличила число населенных пунктов, жители которых могут заказать SIM-карту на дом. Оператор запустил бесплатную доставку SIM более чем в трех десятках сел, деревень и поселков на территории семи районов области: Новосибирского, Искитимского, Черепановского, Тогучинского, Ордынского, Мошковского, Колыванского.

Заказать SIM-карту на tele2.ru с доставкой на удобный адрес теперь могут жители деревни Бердь и поселка Чернореченского Искитимского района, села Скала Колыванского района и поселка Октябрьского Мошковского района. В этом году Tele2 улучшила покрытие 4G-интернета в этих населенных пунктах, разместив в них дополнительные базовые станции.

Оператор готов привезти SIM-карты жителям небольших населенных пунктов, в которых проживают менее 500 человек - деревни Шадрино, поселков Барабка и Первомайский Искитимского района, деревни Плотниково Ордынского района, села Дорогина Заимка Черепановского района и других.

Теперь в Новосибирской области воспользоваться услугой доставки SIM-карт от Tele2 могут жители 142 населенных пунктов, где проживают более двух миллионов человек. Курьер привезет заказ в течение 7 дней и поможет начать пользоваться новым номером. В самом Новосибирске также работает экспресс-доставка - комплект подключения привезут в течение нескольких часов. Возможность заказа SIM-карты в конкретный населенный пункт можно проверить на сайте оператора при оформлении покупки.

Перечень населенных пунктов, где в июле появилась возможность заказать SIM-карту на дом:

• Новосибирский район: село Береговое, поселок Ломовская Дача;

• Искитимский район: села Сосновка, Лебедевка, Тальменка, Морозово, Улыбино, деревни Бердь, Бурмистрово, Евсино, Шадрино, Шибково, поселки Агролес, Барабка, Керамкомбинат, Первомайский, Степной, Чернореченский, Зональный;

• Колыванский район: деревня Большой Оеш, село Скала;

• Мошковский район: село Новомошковское, поселок Октябрьский;

• Ордынский район: села Верх-Ирмень, Красный Яр, Новопичугово, деревни Новый Шарап, Плотниково;

• Тогучинский район: села Буготак, Лекарственное;

• Черепановский район: село Дорогина Заимка.

В интернет-магазине Tele2 можно выбрать красивый номер, подходящий тарифный план, а также настроить тариф по своему усмотрению, добавив полезные и развлекательные опции. Процесс заказа занимает не более 15 минут. Чтобы активировать SIM-карту, клиент может после получения комплекта пройти процедуру саморегистрации или подписать бумажную версию договора об оказании услуг связи в момент приезда курьера.