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Общество27 июля 2022 7:08

Два миллиона новосибирцев могут заказать SIM-карту Tele2 на дом

Новосибирск - Tele2 расширил географию доставки SIM-карт на дом клиентам. Жители еще 31 населенного пункта Новосибирской области получили возможность подключиться к Tele2 без посещения салона связи
Фото предоставлено отделом по работе со СМИ макрорегиона «Сибирь» Tele2.

Фото предоставлено отделом по работе со СМИ макрорегиона «Сибирь» Tele2.

Tele2 увеличила число населенных пунктов, жители которых могут заказать SIM-карту на дом. Оператор запустил бесплатную доставку SIM более чем в трех десятках сел, деревень и поселков на территории семи районов области: Новосибирского, Искитимского, Черепановского, Тогучинского, Ордынского, Мошковского, Колыванского.

Заказать SIM-карту на tele2.ru с доставкой на удобный адрес теперь могут жители деревни Бердь и поселка Чернореченского Искитимского района, села Скала Колыванского района и поселка Октябрьского Мошковского района. В этом году Tele2 улучшила покрытие 4G-интернета в этих населенных пунктах, разместив в них дополнительные базовые станции.

Оператор готов привезти SIM-карты жителям небольших населенных пунктов, в которых проживают менее 500 человек - деревни Шадрино, поселков Барабка и Первомайский Искитимского района, деревни Плотниково Ордынского района, села Дорогина Заимка Черепановского района и других.

Теперь в Новосибирской области воспользоваться услугой доставки SIM-карт от Tele2 могут жители 142 населенных пунктов, где проживают более двух миллионов человек. Курьер привезет заказ в течение 7 дней и поможет начать пользоваться новым номером. В самом Новосибирске также работает экспресс-доставка - комплект подключения привезут в течение нескольких часов. Возможность заказа SIM-карты в конкретный населенный пункт можно проверить на сайте оператора при оформлении покупки.

Перечень населенных пунктов, где в июле появилась возможность заказать SIM-карту на дом:

• Новосибирский район: село Береговое, поселок Ломовская Дача;

• Искитимский район: села Сосновка, Лебедевка, Тальменка, Морозово, Улыбино, деревни Бердь, Бурмистрово, Евсино, Шадрино, Шибково, поселки Агролес, Барабка, Керамкомбинат, Первомайский, Степной, Чернореченский, Зональный;

• Колыванский район: деревня Большой Оеш, село Скала;

• Мошковский район: село Новомошковское, поселок Октябрьский;

• Ордынский район: села Верх-Ирмень, Красный Яр, Новопичугово, деревни Новый Шарап, Плотниково;

• Тогучинский район: села Буготак, Лекарственное;

• Черепановский район: село Дорогина Заимка.

В интернет-магазине Tele2 можно выбрать красивый номер, подходящий тарифный план, а также настроить тариф по своему усмотрению, добавив полезные и развлекательные опции. Процесс заказа занимает не более 15 минут. Чтобы активировать SIM-карту, клиент может после получения комплекта пройти процедуру саморегистрации или подписать бумажную версию договора об оказании услуг связи в момент приезда курьера.