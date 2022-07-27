В Новосибирске огромный катер с людьми сел на мель на Оби. Фото: МАСС.

В Новосибирске на Оби на мель сел огромный катер с людьми. Тем, кто находился на судне, потребовалась эвакуация. О происшествии, которое произошло днём, 26 июля, рассказали в службе спасения МАСС.

– На поиски судна и разведку информации вышел катер со спасателями, которые оперативно обнаружили плавательное средство. Выяснилось, что это огромный катер, порядка 15 метров в длину, с большим водоизмещением и катер спасателей не в состоянии его сдвинуть. На борту судна находилось 5 человек, – уточнили в МАСС.

Люди, находившиеся на катере, отказались от эвакуации на берег. Они пояснили, что ждут большой катер, который их отбуксирует.

В Департаменте по ЧС Новосибирска и в службе спасения напомнили, что сейчас в Оби критический уровень воды. В связи с чем, владельцам лодок и катеров следует быть предельно внимательными. Им необходимо тщательно прокладывать маршруты, а также контролировать скорость передвижения, чтобы не попасть в такую ситуацию.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber