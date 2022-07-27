Новосибирские ученые вывели новые сорта голубики

Сибирские ученые вывели новые сорта голубики. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сотрудники Центрального сибирского ботанического сада СО РАН вывели новые сорта голубики. Об этом рассказали в издании Сибирского отделения Российской академии наук «Наука в Сибири».

- Сотрудники Центрального сибирского ботанического сада СО РАН получили межвидовые гибриды голубики топяной (Vaccinium uliginosum), используя для их создания сорта полувысокорослой голубики (Vaccinium corymbosum × Vaccinium angustifolium), - сообщили в издании.

Ученые хотят вывести высокорослые неподмерзающие кусты, у которых будут крупные ягоды.

- Наша главная цель – внести гены зимостойкости. Нам нужно получить высокорослые кусты с более крупной ягодой и хорошей устойчивостью к холодам, - рассказала старший научный сотрудник Центрального сибирского ботанического сада СО РАН Анна Эрнст.

Во время последних экспериментов голубика топяная выступала материнским растением, а полувысокорослая голубика – отцовским. Ученые использовали проростки гибридов и применяли методы in vitro для размножения образцов.

Эти сеянцы голубики исследователи получили в 2017 году. Первый «урожай» ученые ждут в течение 2023 года. После этого за работу возьмутся селекционеры – они проведут отбор полученных образцов.

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