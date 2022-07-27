Натуралы не согласовали свой пикник на набережной с мэрией Новосибирска

В Новосибирске к натуралам на пикнике приставят охрану. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В день Военно-Морского Флота, 31 июля, на Михайловской набережной пройдет пикник натуралов с провокационным названием. Как сообщили КП-Новосибирск в мэрии, за безопасностью на пикнике проследит частное охранное предприятие.

В департаменте культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска на запрос редакции ответили, что все массовые мероприятия на набережной должны согласовывать с «Дирекцией городских парков».

– На данный момент в адрес МАУ «Дирекция городских парков» не поступало обращений о согласовании проведения мероприятия «Гомофобный пикник» на территории парка «Михайловская набережная», – рассказали КП-Новосибирск в мэрии.

С департаментом культуры пикник тоже не согласовали. Однако для безопасности муниципалитет решил приставить к гетеросексуалам охрану.

– Частному охранному предприятию, осуществляющему охрану парка «Михайловская набережная», выданы соответствующие указания о пресечении возможных правонарушений 31.07.2022 на территории парка в рамках имеющихся полномочий, – уточнили КП-Новосибирск в ответе на запрос.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber