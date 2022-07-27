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Общество27 июля 2022 6:20

Натуралы не согласовали свой пикник на набережной с мэрией Новосибирска

На всякий случай за альфа-самцами будут наблюдать охранники
София БЕРЕЗОВСКАЯ
В Новосибирске к натуралам на пикнике приставят охрану.

В Новосибирске к натуралам на пикнике приставят охрану.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В день Военно-Морского Флота, 31 июля, на Михайловской набережной пройдет пикник натуралов с провокационным названием. Как сообщили КП-Новосибирск в мэрии, за безопасностью на пикнике проследит частное охранное предприятие.

В департаменте культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска на запрос редакции ответили, что все массовые мероприятия на набережной должны согласовывать с «Дирекцией городских парков».

– На данный момент в адрес МАУ «Дирекция городских парков» не поступало обращений о согласовании проведения мероприятия «Гомофобный пикник» на территории парка «Михайловская набережная», – рассказали КП-Новосибирск в мэрии.

С департаментом культуры пикник тоже не согласовали. Однако для безопасности муниципалитет решил приставить к гетеросексуалам охрану.

– Частному охранному предприятию, осуществляющему охрану парка «Михайловская набережная», выданы соответствующие указания о пресечении возможных правонарушений 31.07.2022 на территории парка в рамках имеющихся полномочий, – уточнили КП-Новосибирск в ответе на запрос.

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