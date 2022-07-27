В Новосибирской области подрядчик сорвал ремонт пяти дорог

Подрядчик сорвал ремонт пяти дорог в трех районах Новосибирской области. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Нижегородская компания сорвала ремонт пяти дорог в Новосибирской области. Об этом сообщили в ТУАД.

Речь идет о трех районах – Каргатском, Искитимском и Новосибирском.

- В январе 2022 года ГКУ НСО ТУАД заключило ряд контрактов с компанией из Нижнего Новгорода на ремонт дорог в Новосибирской области. Должны были отремонтировать три дороги в Каргатском районе (а/д «10 км а/д «Н0904» - Мусы», а/д «1259 км а/д «Р-254» - Филино – Карган», а/д «63 км а/д «К-09» - Сумы»), одну дорогу в Искитимском районе (а/д «9 км а/д «Н0804» - Тальменка») и еще одну – в Новосибирском (Советское шоссе), - рассказали в Территориальном управлении автомобильных дорог.

Как отметили в ТУАД, подрядчик должен был до середины июня разработать необходимую документацию и выполнить изыскательские работы на ремонт по всем участкам.

- Но проекты до сих пор не предоставили. В соответствии с графиком, начало реализации всех объектов запланировано на 2022 год. Сорванные сроки негативно влияют на выполнение программы «Безопасные качественные дороги» в Новосибирской области, - добавили в Управлении.

В июне представители ТУАД направили в прокуратуру обращение о ненадлежащем исполнении контрактов. Кроме того, Территориальное управление автомобильных дорог обратилось в СРО «Проектирование дорог и инфраструктуры», попросив воздействовать за подрядчика.

- Сейчас мы готовим документы по выставлению пени и штрафов за срыв сроков. Более того, мы предупредили нижегородскую компанию о возможном одностороннем расторжении контрактов с последующим занесением в черный список, - уточнили в ТУАД.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber