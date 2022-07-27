Новосибирский депутат предложил выплатить семьям по 10 тысяч к школе

Новосибирский депутат Госдумы предложил выплатить семьям по 10 тысяч к школе. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Депутат Госдумы от Новосибирской области Ренат Сулейманов предлагает выплатить семьям по 10 тысяч рублей на подготовку к школе. Об этом он рассказал КП-Новосибирск.

- Это сегодня очень широко обсуждается среди родителей. Потому что последние два года для подготовки к школе все семьи с детьми получали пособия в размере 10 тысяч. И они спрашивают – будут ли выплаты в этом году, - отметил депутат.

Ренат считает, что с учетом инфляции и имеющихся социальных проблем собрать ребенка в школу становится сложнее.

- В прошлом году по оценкам Счетной палаты стоимость сбора в школу мальчика составляла 19 тысяч, а девочки – 23 тысячи рублей. Сегодня скорее всего выйдет дороже, - высказался в разговоре с КП-Новосибирск Ренат Сулейманов. – Поэтому я считаю, что правительству стоит задуматься о выплатах пособий в этом году. Тем более, это линия, которую обозначил президент.

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