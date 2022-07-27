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Общество27 июля 2022 5:11

В Новосибирске на Вокзальной магистрали задымился троллейбус

Об этом в соцсети написали очевидцы
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
В Новосибирске на Вокзальной магистрали задымился троллейбус. Фото: "АСТ-54".

В Новосибирске на Вокзальной магистрали задымился троллейбус. Фото: "АСТ-54".

В среду, 27 июля, в Новосибирске на Вокзальной магистрали задымился троллейбус № 2. О случившемся в соцсети написали горожане.

– Транспорт ехал в сторону железнодорожного вокзала в момент ЧП, – уточнили очевидцы в группе «АСТ-54».

В результате инцидента никто не пострадал. Задымление прекратилось после того, как троллейбус отключили от контактной сети.

Комментаторы поста отметили, что состояние троллейбусов в Новосибирске плачевное.

– На 90% троллейбусов без слёз смотреть нельзя! Такое старье, просто кусок металлолома! – написали новосибирцы.

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