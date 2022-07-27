В Новосибирске спасли 30-летнего мужчину, который стоял на краю моста

В Новосибирске спасатели сняли с Октябрьского моста 30-летнего мужчину. Фото: Мэрия Новосибирска.

В Новосибирске с Октябрьского моста спасли 30-летнего мужчину, который перелез через перила и стоял на краю. Его обнаружили вчера вечером, об этом сегодня, 27 июля, рассказали в группе «Спасатели МАСС» в социальной сети «ВКонтакте».

– Молодой человек 1992 года рождения за перилами моста. Был передан сотрудникам отдела полиции, – рассказали спасатели.

Напомним, ранее жители города Обь пожаловались на детей, которые залезли на памятник погибшим в ВОВ.

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