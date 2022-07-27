Банк Уралсиб в Новосибирске аккредитовал жилой дом ЖК «КРЫМSKY»

Фото предоставлено пресс-службой ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Квартал «КрымSKY» возводится в Ленинском районе Новосибирска, состоит из 11 домов разной этажности. В шаговой доступности от жилого массива находятся магазины крупных торговых сетей, торговые центры и спортивные сооружения, а также общеобразовательные школы и детские дошкольные учреждения.

Приобрести квартиру в ЖК «КрымSKY» можно с использованием кредита Банка Уралсиб, в том числе по программе «Ипотека для семей с детьми» по фиксированной ставке в 5,69% годовых при сумме кредита до 6 млн. рублей. При сумме кредита от 6 до 7 млн рублей ставка составит 6% годовых. Первоначальный взнос - 15% от суммы кредита с возможностью использования материнского капитала.

- Новосибирская территориальная дирекция Банка Уралсиб во 2 квартале 2022 года выдала более 100 млн рублей ипотечных кредитов. Это стало возможным благодаря росту числа аккредитованных строительных объектов, улучшению условий кредитования, оптимизации кредитного процесса, - отметила Управляющий филиалом ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г. Новосибирске Голубева Наталья.

Ознакомиться с полными условиями ипотечных программ, а также подать заявку на получение кредита можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».