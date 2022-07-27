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Общество27 июля 2022 1:57

В Бердске и Академгородке отключат горячую воду с 9 августа

Ее вернут через неделю
София БЕРЕЗОВСКАЯ
В Бердске и Академгородке отключат горячую воду на неделю.

В Бердске и Академгородке отключат горячую воду на неделю.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Бердск и правый берег Советского района в августе на неделю отключат от газоснабжения. Эту информацию КП-Новосибирск сообщили в «Комбинате бытовых услуг».

– Газораспределительную станцию № 5 отключат, газовики «Межрегионгаза» проведут плановые работы с 9 по 15 августа, – рассказали в «КБУ».

Котельные отключат от газоснабжения, и все районы Бердска останутся без горячей воды. То же коснется и правого берега Советского района.

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