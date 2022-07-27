В Новосибирской области завершились поиски 82-летней пенсионерки, пропавшей в лесу. Фото: ПСО "ЛизаАлерт НСО".

В лесу под Новосибирском нашли Пугакову Валентину Михайловну. 82-летняя бабушка пропала накануне, 26 июля. О том, что её нашли живой, сообщили волонтёры.

– Пенсионерку нашла поисковая группа отряда. Бабушку эвакуировали из леса и передали родным и врачам скорой помощи, – рассказали в ПСО «ЛизаАлерт НСО».

Волонтеры поблагодарили всех, кто был задействован в поисках бабушки.

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