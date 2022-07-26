Жители Чистой Слободы сообщили о стрельбе во дворе дома на Спортивной

Жители Чистой Слободы сообщили о стрельбе на улице Спортивной, 29.
Фото: Влад КОМЯКОВ
Жители Чистой Слободы сообщили о стрельбе на улице Спортивной, 29. По словам очевидцев, в ночь на 27 июля там происходила потасовка, которая в итоге закончилась травмами.
— Один из участников потасовки был госпитализирован с ранением головы в области глаза, — сообщает телеграм-канал «АСТ-54 black».
Очевидцы сообщают, что сейчас на месте произошедшего работает полиция. КП-Новосибирск выясняет все обстоятельства случившегося.
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