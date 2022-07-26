Жители Чистой Слободы сообщили о стрельбе во дворе дома на Спортивной

Жители Чистой Слободы сообщили о стрельбе на улице Спортивной, 29. Фото: Влад КОМЯКОВ

Жители Чистой Слободы сообщили о стрельбе на улице Спортивной, 29. По словам очевидцев, в ночь на 27 июля там происходила потасовка, которая в итоге закончилась травмами.

— Один из участников потасовки был госпитализирован с ранением головы в области глаза, — сообщает телеграм-канал «АСТ-54 black».

Очевидцы сообщают, что сейчас на месте произошедшего работает полиция. КП-Новосибирск выясняет все обстоятельства случившегося.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер