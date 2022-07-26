В Новосибирской области снизился уровень киберпреступности

В Новосибирской области за первое полугодие 2022 года снизился уровень киберпреступности. Фото: Анастасия ОСИПОВА

В Новосибирской области за первое полугодие 2022 года снизился уровень киберпреступности. Об этом рассказали в областном МВД.

— Почти на 7% снизилось количество зарегистрированных преступлений в сфере информационных технологий, — ответили в областном МВД на запрос КП-Новосибирск. — За первое полугодие 2022 года количество подобных преступлений составило 3, 5 тысячи.

Ранее КП-Новосибирск рассказывала, в каких районах города и области чаще всего совершались преступления за первые 6 месяцев 2022 года.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер