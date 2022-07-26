В Новосибирской области 82-летняя пенсионерка пропала в лесу

В селе Сокур в Новосибирской области ищут 82-летнюю Валентину Михайловну Пугакову. Фото: "ЛизаАлерт Новосибирск"

В селе Сокур в Новосибирской области ищут 82-летнюю Валентину Михайловну Пугакову. Пенсионерка пропала во вторник, 26 июля: она ушла в лес и не вернулась. Сейчас ее ищут волонтеры и полиция.

— Приметы: рост 160 сантиметров, худощавое телосложение, седые волосы, — сообщается в ориентировке поискового отряда «ЛизаАлерт Новосибирск». — На момент исчезновения пенсионерка была одета в сине-черную куртку, черные штаны, черные ботинки и цветастый платок.

Если вам известно что-нибудь о том, где сейчас может находиться Валентина Михайловна или вы просто видели ее на улице, сразу же сообщите об этом волонтерам по номеру телефона или в полицию по единому номеру 112.

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