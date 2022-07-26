Девушка, на которую напали с ножом в Нижней Ельцовке 26 июля 2022 года, скончалась

Девушка, на которую набросился парень с ножом в Нижней Ельцовке 26 июля 2022 года. Фото: "АСТ-54"

Девушка, на которую набросился парень с ножом в Нижней Ельцовке 26 июля 2022 года, скончалась. Судя по кадрам видеоролика, нападавший нанес сибирячке около 14 ударов.

Все произошедшее попало на запись видеорегистратора проезжавшего мимо автомобиля. Водитель попытался спугнуть нападавшего, но не успел.

Сейчас преступника ищет полиция, все обстоятельства произошедшего выясняются.

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