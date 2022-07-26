В России остановился рост цен на новостройки

Цены на новостройки не поднимаются несмотря на высокий спрос.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В России перестали расти цены на новостройки. В некоторых ЖК даже можно получить неплохую скидку.
— Сейчас льготные ставки снизились, а вместе с ними — и размер комиссий банкам. Это стало временным сдерживающим фактором для роста цен. Поэтому сейчас цены на новостройки сохраняют стабильность, а в ряде объектов можно получить скидку, — пояснил руководитель центра новостроек компании «Этажи» Сергей Зайцев NEWS.ru.
По словам Зайцева, последний рост цен на квартиры в новостройках был в июне. Сейчас несмотря спрос, который постоянно растет, цены на жилье не поднимаются. Все дело в ограниченной покупательной способности россиян.
Эксперт также отметил, что цены снизились и на «вторичку».
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