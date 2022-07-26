В Новосибирске продают 5-этажный коттедж с этажом спа-зоной за 110 миллионов рублей

В коттедже 5 этажей. Фото: Жилфонд

Под Новосибирском продают 5-этажный коттедж за 110 миллионов рублей. Дом по площади почти тысяча квадратов, высота потолков более 3 метров. К дому прилагается участок в 50 соток.

Мебель в доме итальянская. Фото: Жилфонд

— Все двери в доме из массива дерева, окна из Германии. Практически вся мебель итальянская. Полы в доме с подогревом. Также в доме установлен климат контроль с промышленной вентиляцией, — рассказали в агентстве недвижимости «Жилфонд».

Спа-зона в доме занимает целый этаж. Фото: Жилфонд

Дом идеально подойдет для любителей расслабляться. Спа-зона в доме занимает отдельный этаж. Также есть бассейн, джакузи и сауна.

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