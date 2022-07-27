Погода в Новосибирске на 27 июля 2022 года: жара под +30

Самое время искупаться в фонтанах. Фото: Иван МАКЕЕВ

Погода в Новосибирске на 27 июля 2022 года порадует горожан, снова будет жара под +30

— Ночью температура в городе поднимется с +14…+16 градусов, днем — до +26…28. Будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Подует юго-восточный ветер с порывами до 4-9 метров в секунду, — передают метеорологи Западно-Сибирского гидрометцентра.

По области синоптики обещают +26…+31 градус. Будет переменная облачность, преимущественно без осадков, в северных районах местами небольшие дожди, грозы.

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