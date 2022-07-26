В Новосибирске «Тойота» сбила 8-летнюю девочку, перебегающую дорогу

Девочка перебегала дорогу в неположенном месте. Фото: ГИБДД по Новосибирску
В Новосибирске иномарка сбила 8-летнюю девочку, когда та перебегала дорогу. Произошло ДТП вечером во вторник, 26 июля, в Первомайском районе.
— 38-летний водитель за рулем автомобиля Toyota Corona Premio двигался по улице Марата в сторону улицы Марии Ульяновой и у дома №20а по улице Марии Ульяновой сбил несовершеннолетнего ребенка. Девочка перебегала дорогу вне зоны пешеходного перехода, — рассказали в городском ГИБДД.
Пострадавшую 8-летнюю девочку с различными травмами доставили в больницу. На месте аварии работает экипаж ДПС.
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