В Новосибирске 20-летний парень обокрал женщину на 160 тысяч

Женщина обратилась в полицию сразу, как только у нее украли сумочку.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
43-летняя жительница Новосибирска гуляла в парке в Калининском районе, когда парень вырвал у нее сумку и убежал. В сумке у сибирячки был мобильный телефон, банковские карты и золотой браслет. Ущерб оценили в 160 тысяч рублей.
— Отработав возможные пути отхода злоумышленника, полицейские установили ломбард, в который он сбыл похищенный браслет. Вскоре был задержан подозреваемый. Им оказался 20-летний парень, который уже привлекался к уголовной ответственности за грабеж, — рассказали в региональном МВД.
Задержанный рассказал, что сумку с телефоном он выкинули, и сейчас полиция занимается ее поиском. На молодого человека завели уголовное дело по статье 161 УК РФ за грабеж. Расследование продолжается, парня проверяют на причастность к аналогичным преступлениям.
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