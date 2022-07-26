Новосибирский инфекционист рассказал о риске одновременно заразиться оспой обезьян и коронавирусом

Врач-инфекционист рассказал, возможно ли одновременно заразиться коронавирусом и оспой обезьян. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Новосибирский врач-инфекционист Андрей Поздняков рассказал, возможно ли одновременно заразиться коронавирусом и оспой обезьян, а также о том, чем это может грозить заболевшему человеку.

Медик отметил, что пока что обезьянья оспа передается только контактным путем и все вспышки носят лишь локальный характер. Настоящая опасность может возникнуть, если вирус сменит путь передачи на воздушно-капельный. В целом же, по словам эксперта, риск заболеть одновременно и ковидом и обезьяньей оспой не так велик.

— Как и в случаях с миксами с другими заболеваниями, они обычно утяжеляют течение друг друга. Иммунитету тяжело бороться с двумя инфекциями сразу. Однако в случае оспы обезьян и ковида все сильно зависит от иммунологического статуса. В случае с коронавирусом важно, имеется ли у человека вообще какой-либо иммунитет к нему, — рассказал Андрей Поздняков изданию ТАСС.

Врач также отметил, что при протекании подобного сочетания заболеваний, его тяжесть будет определять именно коронавирус. Поэтому вакцинация в данном случае очень важна.

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