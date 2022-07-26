Жительница Новосибирска пожаловалась в полицию на передержку из-за исхудавшего кота

Хозяйка кота пожаловалась в полицию.
Фото: Александр ГЛУЗ
Жительница Новосибирска обратилась в полицию после того, как с передержки ей вернули исхудавшего кота. Сибирячка уезжала в отпуск и не могла оставить любимца на друзей или родственников. Единственным вариантом оказалась передержка. Вот только ничем хорошим это не закончилось.
— По данному факту проводится проверка, — рассказали КП-Новосибирск в региональном МВД.
Напомним, что волонтеры ищут новый дом для белоснежного кота, который вывалился из окна третьего этажа дома по улице Одоевского. Очевидцы произошедшего попыталась вернуть животное хозяевам. Они звонили в квартиру, из окна который кот предположительно выпал, но им не открыли.
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