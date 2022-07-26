В Бердске Новосибирской области закрыли на ремонт местный скейт-парк

В Бердске начали ремонтировать местный скейт-парк и перевернули фигуры. Фото: Роман КАНАЕВ

Местный скейт-парк в Бердске закрыли на ремонт. Об этом КП-Новосибирск рассказал президент федерации экстремального спорта НСО Роман Канаев.

- Этот скейт-парк находится на балансе «Отдела по делам молодежи» города Бердска. Достаточно много людей пользуется им, - сообщил Роман. - Он один во всем городе. И, естественно, со временем фанера на фигурах изнашивается.

В июле на одной из фигур появились маленькие дырочки.

- Я сообщил об этом в «Отдел по делам молодежи». Но на мое обращение не отреагировали. В итоге дырочки постепенно увеличивались в размерах и превратились в большие отверстия, - рассказал КП-Новосибирск Канаев.

Пользоваться фигурами стало опасно. В какой-то из дней Роману позвонили и сказали, что пришло время решить проблему.

- Фигуры скейт-парка хотели перевернуть, чтобы ими не пользовались. Я объяснил – переворачивать их категорически нельзя. Это сильно повредит несущую способность, крепления. Я попросил дать мне немного времени, чтобы решить – что делать с фигурами. Спустя некоторое время мне скинули фото уже перевернутых фигур, - пожаловался сибиряк.

По мнению Романа, нужно было всего лишь поменять несколько листов фанеры. А не ломать всю конструкцию. Тогда мужчина решил привлечь внимание общественности к проблеме.

- Это уже дало первые результаты. Мне сегодня позвонили из администрации Бердска. Вроде как они решат эту проблему, - добавил Канаев.

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