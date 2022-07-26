Новосибирского криптовалютчика оштрафовали на миллион за кражу электричества

Ущерб электросетевой компании из-за майнинговой фермы составил миллион рублей. Фото: УФССП по НСО
В Новосибирской области 41-летнего мужчину заставили оплатить миллионный штраф за принесенный ущерб при добыче криптовалюты. Сибиряк переоборудовал будку старого грузовика под майнинговую ферму. За электричество он платить не хотел, поэтому оборудование к электросетям подключил незаконно. Но это не осталось незамеченным, и вскоре на мужчину завели уголовное дело.
— Пока шло следствие гражданин успел возместить причиненный электросетевой компании ущерб в миллион рублей. Приняв во внимание этот факт, суд назначил обвиняемому штраф в размере 100 тысяч рублей, — рассказали в региональном УФССП.
От штрафа мужчина долгое время уклонялся. Поймать мужчину по месту проживания не удавалась, а на вызов он не являлся.
— Мужчина был остановлен на личном автомобиле, недалеко от дома. На машину наложили арест, а должнику напомнили о задолженности и разъяснили последствия неуплаты, — пояснили приставы.
После ареста машины должник выплатил штраф в течение недели.
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