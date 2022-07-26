Врач предупредил о риске заболеть пневмонией из-за купания

Отоларинголог предупредил о риске заболеть пневмонией из-за купания. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Обычное купание может обернуться массой проблем, если вода попадет в дыхательные пути. Об этом News.ru рассказал отоларинголог Владимир Зайцев.

Попадание воды в трахею, бронхи и легкие опасно для организма и может вызвать пневмонию. В зоне особого риска находятся те, кто балуется в воде – то есть преимущественно дети. А еще люди в состоянии алкогольного опьянения, плохо контролирующие себя.

- Если это ребенок балуется или человек в состоянии алкогольного опьянения, то вода действительно может попадать в дыхательные пути. Если организм в состоянии утилизировать мутную воду, то это хорошо, иначе произойдет воспаление на уровне трахеи, бронхов и легких, - объяснил Владимир Зайцев.

Как результат – повышение температуры тела, слабость и появление ощущения тяжести в груди.

- Все может кончиться госпитализацией в стационар, - добавил эксперт.

По словам врача, во время игр в воде стоит заходить в нее по грудь.

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