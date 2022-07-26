Губернатор Новосибирской области Андрей Травников попал под санкции Великобритании

Андрей Травников попал в санкционный список Великобритании. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников попал в санкционный список Великобритании. Дополнение к этому списку было опубликовано 26 июля. Глава региона уже высказался на эту тему.

— Узнал о своём включении в очередной «санкционный список». Могу заверить всех жителей региона, что это никак не повлияет на исполнение мной обязанностей губернатора Новосибирской области, — написал Андрей Травников в своем телеграмм-канале.

Санкции, под которые попал Андрей Травников, являют собой замораживание активов и запрет на поездки в Великобританию. В этом санкционном списке оказались также губернаторы других регионов.

Напомним, под иностранными санкциями также находятся новосибирские компании и предприятия. К примеру, санкции США были наложены на компанию «Торговый квартал-Новосибирск», которой принадлежит ТРЦ «Сибирский Молл». Под санкции также попал авиаремонтный завод. Как позже отметил мэр города Анатолий Локоть, предприятие, несмотря на этот факт, продолжает ремонтировать вертолеты в штатном режиме.

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