В мэрии Новосибирска показали каркас будущей стелы «Новосибирск — Город трудовой доблести»

Так выглядит металлический каркас стелы «Новосибирск — Город трудовой доблести». Фото: телеграмм-канал Мэрии Новосибирска

В мэрии Новосибирска показали фотографии металлического каркаса стелы «Новосибирск — Город трудовой доблести». После того, как опорная решетка будет собрана, можно будет приступать к изготовлению самой стелы, которая будет состоять из четырех частей. Ее итоговый вес составит 15 тонн.

— Эту часть стелы мы собираем на заводе им. Кузьмина, что очень символично для Новосибирска. Во время Великой Отечественной войны в этих стенах собиралось оружие для фронта, — отметила вице-мэр и глава департамента культуры, спорта и молодежной политики Анна Терешкова.

А так выглядит схема будущей стелы. Фото: телеграмм-канал Анны Терешковой

Напомним, монумент планируется открыть на площади Калинина 3 ноября. Стела будет представлять собой четырехгранный штык высотой 30, 8 метра. А вместе с холмом высота всей конструкции составляла 34 метра.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Новосибирская стела «Город трудовой доблести» станет самой высокой в России

Ее высота с учетом холма составит 34 метра (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер