В Новосибирске завершились поиски 16-летней школьницы, сбежавшей из дома

Девочку искали несколько месяцев. Фото: ГУ МВД по НСО

В Новосибирске успешно завершились поиски 16-летней жительницы Центрального района. Девочку искали с 14 мая 2022 года. Она ушла из дома и пропала.

— В настоящее время сотрудниками полиции устанавливается причины произошедшего. В ближайшее время несовершеннолетняя будет передана законным представителям, — рассказали в региональном МВД.

Напомним, что продолжаются поиски 77-летнего мужчины, страдающего проблемами с памятью. Владимир Итальянский пропал 22 июля. Пока что волонтерами были найдены только документы дедушки.

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