Видео как в Новосибирске грузовик сбил курьера на велосипеде, появилось в соцсетях

Появилось видео ДТП в Новосибирске, где курьера на велосипеде сбил грузовик. Фото: Кадр из видео\"АСТ-54"

В соцсетях появилось видео ДТП в Новосибирске, где курьера на велосипеде сбил грузовик. Напомним, авария случилась днем во вторник, 26 июля на улице Высоцкого.

На кадрах ролика видно, что велосипедист ехал по правой стороне проезжей части, а грузовик, выезжавший со двора, не предоставил ему преимущество. После произошедшего, видно, что на помощь молодому человеку бросился не только водитель грузовика, но и остановившиеся другие автомобилисты.

В Госавтонспекции рассказали, что пострадавшего 31-летнего курьера доставили в больницу для уточнения травм.

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Информация о состоянии пострадавшего уточняется (подробнее).

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