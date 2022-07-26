Названы преступления, которые чаще всего совершали в Новосибирске в 2022 году

В Новосибирске назвали самые распространенные преступления в 2022 году. Фото: Иван ВИСЛОВ

В Новосибирске самыми распространенными преступлениями в 2022 году стали имущественные. Об этом КП-Новосибирск рассказали в ГУ МВД России по НСО.

- Зарегистрировано 7300 краж чужого имущества. Это на 6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, - отметили в ведомстве.

Больше всего имущественных преступлений зафиксировали в Ленинском (1479) и Октябрьском (965) районах.

- Данная статистика обусловлена тем, что вышеуказанные районы являются самыми крупными по численности населения, - объяснили в МВД.

Ранее КП-Новосибирск писала, что в МВД назвали самые криминальные районы города.

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