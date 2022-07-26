В Новосибирской области построят 9 новых поликлиник и амбулаторий

В Новосибирской области в 2022 году планируется построить 9 новых поликлиник и амбулаторий. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Новосибирской области в 2022 году планируется построить 9 новых поликлиник и амбулаторий. Об этом рассказали в областном минздраве.

— Предусматриваются работы по строительству и реконструкции 10 объектов — пять врачебных амбулаторий и пять поликлиник. Из них в этом году начать работу должны девять учреждений. По всем объектам получены положительные заключения госэкспертизы и разрешения на строительство. Уже начаты строительные работы на семи объектах, по двум начнутся в самое ближайшее время, — отметил министр здравоохранения региона Константин Хальзов.

В частности, в 2022 году должна открыться врачебная амбулатория в поселке Ложок, поликлиническое отделение ГБУЗ НСО № 2 в микрорайоне «Олимпийская слава», поликлиническое отделение ГБУЗ НСО № 18, поликлиника в селе Криводановка, врачебные амбулатории в поселке Кудряшовский, Мичуринский, Тулинский, Садовый и станции Мочище. А также поликлиника в поселке Краснообск — это переходящий на 2023 год объект.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, что в Новосибирске продолжается строительство трех новых поликлиник. Они будут обслуживать 130 тысяч жителей города. При этом, соглашением о ГЧП предусмотрено создание семи поликлиник на 6, 5 тысяч посещений в смену. Суммарная мощность трех уже строящихся медучреждений по количеству посещений составляет около 40% от всех запланированных.

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