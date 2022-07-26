Инициативу справедливороссов по увековечиванию памяти героев спецоперации поддержали в мэрии

Фото предоставлено пресс-службой партии «Справедливая Россия - За правду».

Напомним, что совет Новосибирского регионального отделения партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ЗА ПРАВДУ» еще в начале июля высказался за необходимость присвоения улицам, скверам, аллеям и площадям сразу нескольких населенных пунктов Новосибирской области имен уроженцев и жителей региона, павших на защите жителей Донецкой и Луганской народных республик.

14 июля соответствующие письменные обращения за подписью председателя совета Новосибирского регионального отделения партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ЗА ПРАВДУ», депутата Госдумы РФ Александра Аксёненко и депутатов Заксобрания Новосибирской области от партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ЗА ПРАВДУ» Анатолия Кубанова и Александра Теплякова поступили в адрес губернатора Новосибирской области Андрея Травникова и председателя регионального парламента Андрея Шимкива.

А уже на следующий день, 15 июля, предложение справедливороссов положительно оценил мэр Новосибирска, предложивший увековечить память героев спецоперации в названиях нескольких безымянных улиц Военного городка № 17 в Октябрьском районе Новосибирска:

- У нас достаточно много новых улиц, безымянных улиц. Давайте присваивать имена героев этим улицам. Довольно много безымянных улиц в районе Военного городка № 17 в Октябрьском районе. И мне кажется, что это хорошее место и поле для того, чтобы они получили имена сегодняшних героев, защитников Отечества.

26 июля в ходе аппаратного совещания Анатолия Локтя с должностными лицами городской администрации была названа первая конкретная локация, которой присвоят имена защитников Отечества. Сквером Героев Донбасса станет рекреационная зона на улице Воинской в Военном городке № 17. В текущем году данное общественное пространство начали реконструировать, а завершат работы в 2023 году.

Идею поддержали мэр Анатолий Локоть и глава Октябрьского района Александр Колмаков.

- Думаю, это решение своевременное, в духе патриотизма, который новосибирцы проявляют по отношению к спецоперации, - заявил градоначальник в ходе совещания.