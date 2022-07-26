Погода на авиашоу в Мочище 2022: синоптики дали точный прогноз

В День авиашоу в Новосибирской области будет теплая и облачная погода. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

Погода на авиашоу в Мочище 2022: синоптики обещают +23 градуса и переменную облачность. Это следуют из данных, приведенных на сайте Gismeteo.

Напомним, 31 июля в поселке Мочище Новосибирской области состоится авиационный фестиваль «Будем жить!». Погода как раз способствует тому, чтобы посетить мероприятие.

- Осадки в этот день не прогнозируют. Скорость ветра будет достигать пяти метров в секунду, - рассказали в Gismeteo.

Ранее КП-Новосибирск писала, что на авиашоу в Мочище 2022 под Новосибирском не выступят «Русские витязи».

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