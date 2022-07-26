В Новосибирске на стройке жилого комплекса погиб рабочий

На стройке жилого комплекса в Новосибирске погиб рабочий.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В Кировском районе на стройке жилого комплекса погиб рабочий. Об этом КП-Новосибирск рассказали в СК.
Трагедия произошла на строительной площадке ЖК «Я – Маяковский».
- Это случилось 22 июля. Погибшему было 46 лет, - сообщили КП-Новосибирск в Следственном комитете.
По предварительной информации, мужчину засыпало грунтом, когда он оборудовал ливневую канализацию в траншее.
- Организовано проведение проверки. Ждем результаты экспертизы, - добавили в СК.
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