24 проекта-победителя будет представлено на XVI Сибирской Венчурной Ярмарке

Ярмарка входит в программу форума «Технопром-2022». Фото: Правительство НСО

Сибирская Венчурная Ярмарка проводится ежегодно на территории Новосибирской области, начиная с 2007 года. Ярмарка-2022 является мероприятием спутником Международного форума технологического развития «Технопром-2022» и интегрирована в его программу, с возможностью регистрации на официальном сайте форума.

— Главной целью и Венчурной Ярмарки, и «Технопрома» является ускорение технического развития. Сейчас у нас появляется много ниш, где мы можем, используя ресурсы и финансы нашего бизнеса, а также потенциал нашей науки, осуществить некий технологический рывок. Помимо этого, очень важно выстраивать коммуникации, чтобы свободно ориентироваться в инструментарии. Именно этой деятельностью занимается наш ГАУ НСО «Новосибирский областной инновационный фонд», который сможет любому инноватору подсказать, куда и за какой формой поддержки обратиться. Мы ждем от этой ярмарки хорошую обратную реакцию, с помощью которой сможем точно оценить все механизмы процесса работы, — отметил министр науки и инновационной политики Новосибирской области Вадим Васильев.

В период с 26 апреля по 31 мая 2022 года был организован этап приема заявок субъектов инновационной деятельности. Всего в адрес ГАУ НСО «Новосибирский областной инновационный фонд» поступило 49 заявок, из них допущены до отбора — 47. На заседании комиссии 20 июня были определены победители отбора — 24 проекта, которые примут участие в Сибирской Венчурной Ярмарке.

Международный форум технологического развития «Технопром» — крупнейшее технологическое мероприятие России. В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 5. 03. 2022 года, он проводится ежегодно в Новосибирской области. Организаторы форума «Технопром» — Правительство РФ, Правительство Новосибирской области, Министерство науки и высшего образования РФ, СО РАН.

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