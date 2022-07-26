В Новосибирской области в 2022 году построят 9 объектов здравоохранения первичного звена по нацпроекту

В Новосибирской области благодаря нацпроекту «Здравоохранение» создают новые инфраструктурные объекты здравоохранения. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирской области благодаря нацпроекту «Здравоохранение» создают новые инфраструктурные объекты здравоохранения. В 2022 году строят и реконструируют 10 объектов первичного звена – амбулаторий и поликлиник, а также 30 ФАПов. О том, как в регионе реализуют нацпроекта в 2022 году, в ходе пресс-конференции доложил министр здравоохранения НСО Константин Хальзов.

Хальзов напомнил, что с начала 2022 года проект «Модернизация первичного звена здравоохранения» вошел в национальный проект «Здравоохранение». В 2021 году в рамках программы модернизации первичного закупили свыше 625 единиц медтехники, автотранспорт, завершили строительство амбулатории в с. Верх-Тула.

– В этом году акцент делается на строительстве новых объектов здравоохранения. Предусматриваются работы по строительству и реконструкции 10 объектов – пять врачебных амбулаторий и пять поликлинических отделений, из них ввод в эксплуатацию в этом году девяти объектов. По всем объектам получены положительные заключения госэкспертизы и разрешения на строительство. Уже начаты строительные работы на семи объектах, по двум начнутся в самое ближайшее время, – отметил министр.

В числе запланированных к вводу в 2022 году объектов – здание врачебной амбулатории в п. Ложок, поликлиническое отделение ГБУЗ НСО «ГКБ № 2» в микрорайоне «Олимпийская слава»; поликлиническое отделение ГБУЗ НСО «ГП № 18», поликлиника в с. Криводановка, врачебные амбулатории в п. Кудряшовский, Мичуринский, Тулинский, п. Садовый, ст. Мочище. Поликлиника в р.п. Краснообск – переходящий объект на 2023 год.

Известно, что в рамках национального проекта в регионе возводят 30 новых ФАПов. Продолжается тиражирование «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», закупается новое оборудование, в том числе маммографы, рентгеновские аппараты и флюорографы, добавили в правительстве Новосибирской области.

Также в планах переоснастить медицинским оборудованием два региональных сосудистых центров, работающих на базе Горбольницы № 1 и областной больницы, а также шести первичных сосудистых отделений на базе БСМП № 2, Карасукской ЦРБ, Татарской ЦРБ, Куйбышевской ЦРБ, Бердской ЦГБ, Городской клинической больницы № 2

– Все целевые показатели национального проекта «Здравоохранение» связаны со здоровьем жителей Новосибирское области, это направление является приоритетным для Правительства региона. По итогам 2021 года мы прибавили в исполнении ключевых показателей. Это становится возможным благодаря проводимым мероприятиям – закупке нового оборудования, развитию и строительству медицинской инфраструктуры, реализации организационных решений, принимаемых в рамках нацпроекта, – подчеркнул министр.

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