В Новосибирске ищут парня и девушку, укравших из машины поворотник

Девушка с парнем украли поворотник у автомобиля Toyota Carib, припаркованного у дома № 1/4 по улице Одоевского. Фото: кадр из видео

В Новосибирске автовладельцы ищут парня и девушку, которые украли из их машины марки Toyota Carib поворотник. Произошло это 24 июля у дома №1/4 по улице Одоевского.

— Владельцы универсала провели собственное расследование, сняв архив с камеры видеонаблюдения. Они надеялись, что деталь взяли поиграть дети. Каково же было их удивление, когда они узнали, что воры — пара молодых людей, — пишет паблик ВКонтакте «Моя Первомайка».

Напомним, что автомобили часто страдают из-за детских забав и разного рода шалостей. Иногда такие шалости заканчиваются заявлением в полицию. Как, например, история с «Ладой», на которую мальчишки скинули цветочный горшок из окна подъезда.

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