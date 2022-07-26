В Новосибирской области по нацпроекту восстановят дорогу в село Елбань

Дорогу к селу Елбань в Новосибирской области продолжают ремонтировать. Фото: Правительство НСО

Дорогу к селу Елбань в Новосибирской области продолжают ремонтировать. Этим планировалось заняться еще в 2021 году, однако из-за интенсивного движения большегрузов, на дороге образовалась пучина. Летом и осенью ее ликвидировали и приступили непосредственно к ремонтным работам на участке 3, 5 километра. В следующем году там планируется отремонтировать еще 1, 5 километра дороги. Это улучшит доступ к живописным местам

В 2022 году планируется ремонт участка дороги «66 км а/д „К-15“ — Елбань» протяженностью 3, 5 км. С 25 июля подрядчик приступил к устройству выравнивающего слоя на одном из участков. Обновление участка начнется с замены и укрепления водопропускных коммуникаций под дорогой, фрезерования существующего покрытия, устройству выравнивающего и верхнего слоя из асфальтобетонной смеси. Ближе к вводу дорожники укрепят обочины, заменят дорожные знаки и нанесут разметку.

— Участие региона в национальном проекте «Безопасные качественные дороги» позволяет привлекать дополнительное федеральное финансирование для приведения в нормативное состояние дорожно-транспортной сети Новосибирской области. Работы по нацпроекту ведутся под контролем министерства транспорта и дорожного хозяйства региона. В текущем году по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» работы ведутся на 107 объектах, 97 из которых являются вводными, их протяженность составляет 236, 8 км. Помимо повсеместного приведения дорог в нормативное состояние в рамках нацпроекта выполняется целый комплекс мероприятий по восстановлению и созданию элементов обустройства транспортной инфраструктуры, направленных на повышение безопасности дорожного движения, — отметил министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский.

Реализация национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории региона находится на контроле Правительства Новосибирской области.

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