Мэр Новосибирска Анатолий Локоть назвал причину 5-километровой пробки на Гусинобродском тракте

Мэр объяснил причину пробок на Гусинобродском тракте. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть объяснил причину воскресных пробок на Гусинобродском тракте. Об этом он рассказал на аппаратном совещании во вторник, 26 июля, во время обсуждения дорожной ситуации на перекрестке ГБШ и улицей Доватора.

– На сегодняшний день обстановка терпимая. В СМИ проходило вчера, что в воскресенье была 5-километровая пробка, но они немного лукавят. В 8 часов я поднялся на мост, который проходит именно над этой пучиной, и в сторону пробки там метров 500, – заявил в ходе совещания глава Дзержинского района Александр Рудских.

На это мэр его поправил, уточнив, что 5-километровая пробка была не возле перекрестка с улицей Доватора, а дальше, на Гусинобродском тракте.

– Эта пробка в связи с ремонтом моста в районе поселка Гусиный Брод. Я преодолевал уже несколько раз эту пробку, поэтому хорошо знаю, о чем идет речь, – подчеркнул Анатолий Локоть.

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